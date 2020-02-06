На території Держкосмосу і заводу "Арсенал" відбуваються обшуки

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті ДКА.

Згідно з повідомленням, підставою є розслідування щодо розтрати майна державним підприємством завод "Арсенал", розпочате в 2019 році.

"ДКА тісно співпрацює зі слідством і надає всю необхідну документацію", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше слідчі Державного бюро розслідувань затримали на хабарі начальника оздоровчо-профілактичного Центру "Мрія" Національного центру управління та випробувань космічних засобів Державного космічного агентства України.

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Зазначимо також, що п'ятницю, 24 січня, Кабмін призначив головою Державного космічного агентства Володимира Усова.