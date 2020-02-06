Зеленський переслідує ветеранів та волонтерів просто за відеоролики, - Зінкевич про повістку Федині

Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС", про це заявила ветеран-медик, народний депутат з фракції "ЄС" Яна Зінкевич у кулуарах парламенту.

"Останні місяці почались утиски ветеранів і волонтерів, і ми це бачимо неодноразово, як і навішаних кримінальних справ без доказів, так і дуже резонансна справа Марусі Звіробій та Софії Федини. Тобто в нас у демократичному суспільстві уже є переслідування просто за відеоролики, під якими немає ніякого підґрунтя. І зараз нашу колегу Софію Федину від "Європейської Солідарності" тягають по ДБР, хочуть сьогодні вручити їй та Марусі Звіробій підозру, і відповідно ми розуміємо – до чого це йде", – сказала вона.

Також Зінкевич зазначила, що надумані кримінальні переслідування проти патріотів є неприпустимими, і "ЄС" буде боротися за збереження свободи кожного захисника України.

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"Ми хочемо заявити, що це неприпустимо. Це утиски свободи слова. Це утиски в тому числі опозиції. Ми будемо робити все, що в наших силах, щоб захистити наших людей, побратимів, ветеранів і не допустити всього того, що зараз відбувається. Тому що ми розуміємо цінність кожного громадянина, який зробив свій внесок в обороноздатність країни. Софія Федина і Маруся Звіробій є саме такими людьми", – підкреслила парламентар.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 26 листопада 2019 року слідчі ДБР направили в Генпрокуратуру проєкт повідомлення про підозру в погрозі вбивством щодо президента України народній депутатці і громадянці.

Йдеться про висловлювання нардепки Софії Федини та учасниці бойових дій Марусі Звіробій.

27 жовтня вони під час спільної трансляції у соцмережах, присвяченій візиту президента Володимира Зеленського в Золоте Луганської області, висловили припущення, що під час однієї з поїздок на Донбас президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху. "Хтось думає, що він безсмертний", - сказала тоді Федина про Зеленського.