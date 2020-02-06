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06.02.20 14:17

Бійки в Раді роблять "Слугу народу" сильнішими і згуртованішими, - Арахамія

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що бійки з опозицією, яка намагається перешкодити ухваленню закону про обіг земель сільськогосподарського призначення, роблять його колег сильнішими і згуртованішими.

Бійки в Раді роблять "Слугу народу" сильнішими і згуртованішими, - Арахамія

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "LB.ua".

"Кожна така їхня дія нас зближує. У нас було навіть кілька мажоритарників, які були проти ринку землі, зараз говорять: дивлячись на це, ми "за". (Представники опозиції. - Ред.) Своїми діями роблять командний дух у "Слугу народу" набагато сильнішим. Вони ще цього не розуміють, а коли зрозуміють - буде пізно", - сказав він.

Нагадаємо, сьогодні в Раді побилися нардеп Сергій Власенко з "Батьківщини" і представник фракції "Слуга народу" Артем Дмитрук.

Пізніше біля президії парламенту сталася ще одна бійка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада розпочала розгляд законопроєкту про ринок землі: до другого читання подані понад 4 тис. поправок

Раніше трибуну ВР заблокували нардепи від "Батьківщини" і ОПЗЖ.

Сьогодні парламент планує розглянути питання ринку землі.

Під Радою і ОП триває мітинг проти відкриття ринку землі.

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