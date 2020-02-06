Вартість тепла у платіжках дніпрян за січень буде на 15 % меншою, - Філатов

Цифри у платіжках переглянуть не лише для населення, а й для громадських і релігійних організацій, котрі функціонують у Дніпрі.

"За останні роки місто вклало у тепломодернізацію чималі гроші. Це - кошти жителів територіальної громади, платників податків. Тож і користь від цього відбивається на ваших особистих бюджетах.

У нас був досвід грудня, і ця практика продовжуватиметься надалі", - зазначив міський голова Дніпра Борис Філатов.

Водночас протягом попередніх чотирьох років у місті вдалося зробити більше, ніж за останню чверть століття. Із 2016 року у Дніпрі комплексно ремонтують тепломережі та насоси, а застаріле обладнання замінюють на потужне та енергоощадне. Оновлені котли споживають менше блакитного палива, утепленими мережами опалення до будинків подається в рази меншими втратами температури носія.

У разі отримання несправедливої платіжки дніпряни можуть звертатися на гарячу лінію мерії: (056) 732 12 12, (095) 732 12 12, (096) 732 12 12, (073) 732 12 12.