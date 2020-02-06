25% шкільних меню не відповідають нормам, - Держпродспоживслужба

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держпродспоживслужби.

У 2019 році фахівці відомства розглянули майже 13,5 тис. примірників двотижневого меню, які надаються організаторами харчування до територіальних органів Держпродспоживслужби для їхнього узгодження на предмет виконання норм натурального харчування дітей.

"Близько 20% меню не були погоджені та направлені на доопрацювання. При цьому у рамках зазначеної роботи спеціалісти Держпродспоживслужби аналізували щоденні меню-розклади для харчування дітей у навчальних закладах. Усього було опрацьовано майже 8 тис. таких меню, із них у 25% виявлено порушення щодо виконання норм натурального харчування", - йдеться в повідомленні.

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Також, за даними державного санітарного-епідеміологічного нагляду, торік у закладах загальної середньої освіти норми харчування в середньому виконувались лише на 64-83%.

"У раціоні харчування дітей недостатньо молока, масла вершкового, сметани, сиру кисломолочного, яєць, фруктів, соків, овочів, риби, м’яса (виконання норм харчування з основних продуктів тваринного походження забезпечено лише на 40-60%)%)", - зазначили в Держпродспоживслужбі.

Так, калорійність добового раціону переважно забезпечується за рахунок продуктів з високим вмістом вуглеводів (цукор, крупи, макаронні вироби, рослина олія), внаслідок чого не дотримується необхідне співвідношення в харчуванні дітей біохімічних складових раціону (білки, жири, вуглеводи), що свідчить про нераціональне та незбалансоване харчування дітей.

Також повідомляється, що протягом 2019 року постійно проводився лабораторний контроль якості харчування дітей у закладах загальної середньої освіти, зокрема досліджено: 1778 проб готових страв на калорійність (відхилення у 11% проб); 6105 проб харчових продуктів за мікробіологічними показниками (відхилення у понад 6% проб); 593 проби харчових продуктів на якість термічної обробки (відхилення у 2,7% випадків); 7687 проб питної води за мікробіологічними показниками (відхилення у 15% проб).