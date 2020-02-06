У прослуховуванні Гончарука підозрюються співробітники УДО. У публікації файлів - журналісти "1+1", - Бутусов

Про це пише у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"За даними джерел Цензор.НЕТ, близьких до Офісу Президента, вперше аудіофайл викладено на анонімному телеграм-каналі "Штабний", створеному 25 листопада 2019 року. Першим прорекламував цей телеграм-канал, за даними слідчих, журналіст "1+1" Євген Плінський 27 листопада 2019-го.

Згідно з аналізом EXIF-метаданих, аудіофайл було змонтовано на комп'ютері "Макінтош", власником якого, з огляду на найменування аккаунта, є людина на прізвище Куксін.

Це збіглося з даними журналіста "1+1" Євгена Куксіна.

Резервний канал управління телеграм-каналом "Штабний" нібито пов'язаний з Олександром Низовцевив, який знайомий із Куксіним.

Чи вдасться довести таку абсолютно віртуальну справу, чи будуть знайдені якісь прямі докази проти журналістів - поки невідомо", - зазначає Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обшуки на "1+1" відбуваються в межах справи про незаконне прослуховування Гончарука, про жоден тиск на телеканал не йдеться, - Баканов

Журналіст також повідомляє, що у встановленні прослуховуючих пристроїв, за даними Цензор.НЕТ, підозрюються співробітники Управління державної охорони.

"Але там поки ніхто не затриманий, обшуки не проводяться. Версія, що запис здійснювався на телефон, на цей момент не є основною", - пише Бутусов.

5 лютого стало відомо, що Служба безпеки України проводить обшук у будівлі телеканалу "1 + 1" на вул. Куренівській. Там заявили, що обшуки не пов'язані з діяльністю телеканалу.

Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні, як пояснити президенту Володимиру Зеленському економічну ситуацію в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.

У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.

Пізніше з'явилися друга і третя частини запису.

Прем'єр-міністр записав відеозвернення, в якому заявив, що проти нього і уряду розгорнули масовану медіаатаку.

17 січня Гончарук написав заяву про відставку, однак президент Володимир Зеленський відмовився відправляти уряд Гончарука у відставку.

Пізніше Служба безпеки України зареєструвала кримінальне провадження у зв'язку з фактом "прослушки" в кабінеті Гончарука.