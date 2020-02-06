Ухвалення закону про ринок землі займе від трьох до п'яти пленарних тижнів, - Корнієнко

Про це він сказав журналістам у кулуарах парламенту, передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.

"Там близько 3800 правок, це 78 годин", - порахував Корнієнко на калькуляторі.

"Це п'ять пленарних тижнів, тобто два місяці. Але якщо ми будемо продовжувати на півтори-дві години в день, як ми сьогодні зробили, ми фактично півтора-два тижні економимо. Це три пленарні тижні. Думаю, це прийнятно", - сказав він.

Корнієнко визнав, що розгляд закону загальмує проведення інших реформ, "але ми знаємо, завдяки кому".

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