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06.02.20 15:08

За плагіат у дисертаціях хочуть розпустити спецраду університету ім. Драгоманова

Через плагіат у дисертаціях у Київському Національному педагогічному університеті імені Драгоманова збираються розпустити спеціальну раду.

За плагіат у дисертаціях хочуть розпустити спецраду університету ім. Драгоманова

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Громадського радіо"  повідомив голова Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Сергій Квіт.

"Наші студенти беруть участь у таких проєктах, коли вони пишуть, я не перебільшую, для студентів, можливо, наприклад, якогось Кембриджа, і отримують за це гроші. Тобто, у них головніший зараз це "гострайтінг", у нас це зазвичай називається плагіат. Це більше наше завдання. Ми маємо свою політику, свій контроль. Я можу сказати, що через плагіат у дисертаціях ми сподіваємося закрити найближчим часом спецраду в університеті Драгоманова", - сказав Квіт.

Разом з тим, деталей рішення Квіт не повідомив.

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Зазначимо, що новий закон про освіту передбачає виключення з навчального закладу за плагіат в науковій роботі.

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