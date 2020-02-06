За плагіат у дисертаціях хочуть розпустити спецраду університету ім. Драгоманова

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Громадського радіо" повідомив голова Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Сергій Квіт.

"Наші студенти беруть участь у таких проєктах, коли вони пишуть, я не перебільшую, для студентів, можливо, наприклад, якогось Кембриджа, і отримують за це гроші. Тобто, у них головніший зараз це "гострайтінг", у нас це зазвичай називається плагіат. Це більше наше завдання. Ми маємо свою політику, свій контроль. Я можу сказати, що через плагіат у дисертаціях ми сподіваємося закрити найближчим часом спецраду в університеті Драгоманова", - сказав Квіт.

Разом з тим, деталей рішення Квіт не повідомив.

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Зазначимо, що новий закон про освіту передбачає виключення з навчального закладу за плагіат в науковій роботі.