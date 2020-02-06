Ті, хто намагаються повернути українську мову в категорію "кумедні малороси", мають спуститися з великоросійського п'єдесталу в реальність, - Кулеба про заяву продюсерки "1+1" Єремєєвої

Про це заявив віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Коментар, що українська мова в комедії звучить, а в мелодрамі не звучить - це, передусім, про глибоко вкорінену зверхність. Нічим не можна виправдати принизливе ставлення до української мови, а тим більше оптимізацією бюджетів і підвищенням рейтингів. Переконаний, що суспільство рішуче засудить такий підхід. Ті, хто намагаються повернути українську мову в категорію "кумедні малороси", мають спуститися з великорусского п’єдесталу в реальність, в якій за даними минулорічного опитування КМІС майже 80% наших громадян є активними споживачами саме україномовного контенту. При цьому особисто я з повагою ставлюся до всіх мов, якими виробляють медіапродукти - української, кримськотатарської, російської, угорської та інших", - заявив Кулеба.

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Раніше продюсер серіалів і фільмів каналу "1 + 1" Олена Єремєєва заявила, що для весняного сезону вони зняли всі серіали російською мовою, бо, на їхню думку, "тональність української мови" не підходить для мелодрам, а лише для комедій.