У Раді зібрали понад 150 підписів за звільнення Ситника з посади директора НАБУ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив нардеп від "СН" Олександр Дубінський.

"Зібрали вже 165+ підписів під Постановою Ради про відсторонення корупціонера з посади директора НАБУ", - йдеться в повідомленні.

Про це повідомив також нардеп від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко.

"Свої підписи поставили представники практично всіх фракцій і груп парламенту. Корупціонер не може очолювати НАБУ", - підкреслив він.

Зазначимо, згідно зі ст. 6 закону України про НАБУ, Верховна Рада може звільнити голову бюро за пропозицією "не менше третини народних депутатів України від конституційного складу", тобто 150 осіб.

Також дивіться: "Слуга народу" Дубінський збирає підписи нардепів за звільнення Ситника. Уже підписалося понад 140 осіб. ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, раніше нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський почав збір підписів народних депутатів для відставки директора НАБУ Артема Ситника.

Нагадаємо, главі НАБУ інкримінували недекларування елітного відпочинку, який йому оплачували треті особи. Згідно зі свідченнями свідка у справі, за період з 2017 по 2019 рік Ситник відпочивав у мисливському угідді "Поліське-Сарни" Рівненської області п'ять разів.

Ексгенпрокурор Юрій Луценко заявляв, що "за свій відпочинок і відпочинок родини своїх друзів, за письмовими заявами працівників цього господарства, пан Ситник забув заплатити чималу суму готівкою".

Ситник заявляв, що не визнає вину в адміністративному порушенні.

Він звинувачувався в порушенні встановленого законом обмеження для держслужбовців під час отримання подарунків. Зазначена стаття (ст. 172-5 Кодексу про адмінпорушення) передбачає покарання у вигляді штрафу від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією подарунка (1700-3400 гривень).

Пізніше Сарненський районний суд визнав директора НАБУ Артема Ситника винним в адміністративному порушенні під час відпочинку в Рівненській області та присудив штраф у розмірі 3400 гривень. Захист Ситника подав апеляцію.

13 грудня 2019 року суд визнав директора НАБУ Артема Ситника винним у справі про його відпочинок за чужий рахунок у мисливському господарстві на Рівненщині.



