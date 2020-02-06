Запроваджувати продаж SIM-карток за паспортами нині не на часі, - Дубілет

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив на пресконференції в четвер у Києві, відповідаючи на запитання, чи буде в Україні запроваджено прив'язку мобільних сім-карт до паспортів.

"Це додаткова регуляція. Якщо ми зробимо регуляцію, що ти купуєш сім-картку тільки за паспортом, це додаткове навантаження і на громадян, і для бізнесу", - зазначив Дубілет.

Міністр наголосив, що нині фокус української влади має бути на тому, щоб якомога більше все дерегулювати, а потім уже "докручувати гайки", якщо буде така потреба.

"Наразі так багато реформ у сфері дерегуляції, що відволікати і нашу увагу, і увагу суспільства, а також якесь додаткове громадське занепокоєння цим викликати, не на часі", - зазначив Дубілет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До 2024 року 95% території України буде покрито 4G-інтернетом, - Гончарук