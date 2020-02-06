Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
06.02.20 16:05

Запроваджувати продаж SIM-карток за паспортами нині не на часі, - Дубілет

Міністр Кабінету Міністрів України Дмитро Дубілет вважає, що сьогодні не на часі запроваджувати продаж мобільних сім-карт у прив'язці до паспортів.

Запроваджувати продаж SIM-карток за паспортами нині не на часі, - Дубілет

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив на пресконференції в четвер у Києві, відповідаючи на запитання, чи буде в Україні запроваджено прив'язку мобільних сім-карт до паспортів.

"Це додаткова регуляція. Якщо ми зробимо регуляцію, що ти купуєш сім-картку тільки за паспортом, це додаткове навантаження і на громадян, і для бізнесу", - зазначив Дубілет.

Міністр наголосив, що нині фокус української влади має бути на тому, щоб якомога більше все дерегулювати, а потім уже "докручувати гайки", якщо буде така потреба.

"Наразі так багато реформ у сфері дерегуляції, що відволікати і нашу увагу, і увагу суспільства, а також якесь додаткове громадське занепокоєння цим викликати, не на часі", - зазначив Дубілет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До 2024 року 95% території України буде покрито 4G-інтернетом, - Гончарук

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100