Звіробій вручили підозру в ДБР

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

До Державного бюро розслідувань Звіробій прийшла після обіду.

У відповідь Звіробій пояснила, що не погрожувала, а попереджала президента, коли вимагала не розводити війська по лінії розмежування на Донбасі.

"Я його теж попереджала, на що він відповів кримінальною справою. А тепер давайте згадаємо, що за минулий рік у Золотому було чотири поранених. За час розведення військ там троє загиблих і 20 поранених. Звідси питання: хто з нас мав рацію? Всі спроби його попередити були сприйняті ним як погрози", - сказала Звіробій.

Маруся Звіробій - волонтер, ветеран. ДБР підготувало їй підозру у справі про погрози президенту Володимиру Зеленському. 27 жовтня вона разом з нардепом Софією Фединою під час спільної трансляції в соцмережах, присвяченій візиту президента Володимира Зеленського в Золоте Луганської області, припустили, що під час однієї з поїздок на Донбас президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху. "Хтось думає, що він безсмертний", - сказала тоді Федина про Зеленського.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський переслідує ветеранів та волонтерів просто за відеоролики, - Зінкевич про повістку Федині