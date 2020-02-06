Діагностувати українців на коронавірус будуть за стандартами ВООЗ, - Центр громадського здоров'я

Відповідна інформація опублікована на сторінці ЦОЗ в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

У центрі пояснили, що тест-система є в їхній вірусологічній лабораторії, а для отримання результатів достатньо 5-7 годин.

"Діагностика буде здійснюватися виключно у випадках, що відповідають епідеміологічному і клінічному визначенню хвороби, зазначених в рекомендаціях ВООЗ. Тестування буде проводити вірусологічна референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України. Купити тест-систему для самостійного користування неможливо", - підкреслили в ЦГЗ.

Зараз в центрі є реагенти для проведення близько 30 досліджень, в майбутньому запаси реагентів будуть поповнені як за рахунок Всесвітньої організації охорони здоров'я, так і за рахунок бюджетних коштів, сказано в повідомленні.

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"Набори розроблені в Німеччині з максимально можливим профілем виявлення для достовірного визначення цього виду коронавірусу", - додали в ЦГЗ.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Україна отримала стрес-системи для визначення для виявлення нового коронавірусу.

Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019 nCoV від людини до людини.

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За словами глави МОЗ Зоряни Скалецької, ВООЗ допомогла закупити Україні системи ідентифікації коронавірусу з Китаю. "Від середи тест-системи на цей китайський коронавірус безпосередньо приїдуть в Україну. Вже з цього тижня ми почнемо тестувати в Україні. Ця система дозволяє протягом 5 годин дати відповідь, це китайський коронавірус, чи ні. Але у нас сьогодні є багато фахівців і епідеміологів, які за показниками і симптоматиці можуть встановлювати, чи може бути підозра на цей вірус", - зазначила глава МОЗ.

Гендиректор директорату громадського здоров'я відомства Андрій Скіпальський заявив, що отриманих тест-систем достатньо для дослідження 25-30 випадків. Водночас існують домовленості зі Всесвітньою організацією охорони здоров'я щодо додаткової поставки тест-систем найближчим часом, що збільшить це кількість удвічі або втричі.



