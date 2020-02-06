Ніякого тиску на "1+1" не було, обшуки на робочих місцях журналістів проводилися за санкцією суду, - СБУ. ІНФОГРАФІКА

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби СБУ.

У тексті зазначається: "Зібрали для вас найголовніше з приводу обшуку на телеканалі "1+1"

Закликаємо журналістів і громадськість не робити поспішних висновків, а дочекатися офіційних результатів розслідування цієї справи".









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5 лютого стало відомо, що Служба безпеки України проводить обшук у будівлі телеканалу "1 + 1" на вул. Куренівській. Там заявили, що обшуки не пов'язані з діяльністю телеканалу.

Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні, як пояснити президенту Володимиру Зеленському економічну ситуацію в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.

У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.

Пізніше з'явилися друга і третя частини запису.

Прем'єр-міністр записав відеозвернення, в якому заявив, що проти нього і уряду розгорнули масовану медіаатаку.

17 січня Гончарук написав заяву про відставку, однак президент Володимир Зеленський відмовився відправляти уряд Гончарука у відставку.

Пізніше Служба безпеки України зареєструвала кримінальне провадження у зв'язку з фактом "прослушки" в кабінеті Гончарука.