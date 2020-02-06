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06.02.20 16:51

УДО спростовує свою причетність до прослуховування Гончарука

Управління державної охорони України спростовує причетність свого співробітника до "прослушки" в кабінеті прем'єра Олексія Гончарука.

УДО спростовує свою причетність до прослуховування Гончарука

Як інформує Цензор.НЕТ, про це УДО повідомляє на сторінці в мережі Facebook.

"Управління державної охорони України відкрито співпрацює зі Службою безпеки України в межах кримінального провадження щодо незаконного прослуховування Прем‘єр-міністра України Олексія Гончарука, щоб зняти будь-які можливі підозри в причетності військовослужбовців УДО України до цього інциденту", - йдеться в повідомленні.

УДО просить представників ЗМІ утриматися від поширення неперевірених припущень і чуток до оголошення відповідними правоохоронними органами офіційних результатів розслідування.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що головне слідче управління СБУ підозрює в причетності до монтажу та поширення аудіозаписів розмов у кімнаті переговорів прем'єр-міністра України Олексія Гончарука групу колишніх і чинних співробітників телеканалу "1+1". В установленні прослушки і передачі записів підозрюють співробітників Держохорони.

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