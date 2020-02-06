"Національний Корпус" закликав Зеленського виконати обіцянку і призначити референдум з питання землі

"Національний Корпус разом з аграріями й фермерами розпочинають пікет Верховної Ради з вимогою не ухвалювати закон про розпродаж української землі. Відкриття ринку землі в умовах війни, без земельного аудиту та без обіцяного референдуму є неприпустимим та злочинним кроком!" – про це представники партії написали у телеграм-каналі.

Патріоти також звернулися до президента України та нагадали про передвиборчу обіцянку проводити референдуми з приводу найважливіших для українського суспільства питань, до який належить і питання зняття мораторію на продаж землі. У "Національному Корпусі" Володимира Зеленського закликали негайно призначити всенародний референдум.





"Зеленський, виконуй те, що обіцяв народу – вимагаємо референдуму по землі", – було опубліковано у телеграм-каналі "Національного Корпусу".

Нагадаємо, що саме сьогодні, 6 лютого, Верховна Рада планує повернутися до розгляду законопроекту про зняття мораторію на продаж сільськогосподарської землі. Парламентарі налаштовані рішуче, а голова Верховної Ради Дмитро Разумков напередодні навіть пообіцяв "голосувати до перемоги", поки закон не буде прийнятий.

Утім серед мітингувальників, які зараз зібралися біля ВРУ, панують не менш рішучі наміри. Аграрії заявляють про готовність відстоювати своє право на землю, а кількість протестуючих, у тому числі – патріотів, під стінами парламенту постійно зростає.