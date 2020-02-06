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06.02.20 17:15

Новим головою Львівської ОДА став Козицький

Президент України Володимир Зеленський призначив Максима Козицького новим головою Львівської обласної державної адміністрації.

Новим головою Львівської ОДА став Козицький

Про це він оголосив під час робочого візиту до Львівської області, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Лігу".

Козицький є директором компанії з установлення вітрових і сонячних електростанцій "Еко-Оптіма".

У 2015 році балотувався до Львівської облради від партії "Самопоміч". Тоді Козицький до ради не пройшов.

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Влітку минулого року Козицький вже був кандидатом на посаду глави ЛОДА. Після звільнення попереднього голови Львівської ОДА Маркіяна Мальського кандидатуру Козицького знову погодили на посаду глави ЛОДА.

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