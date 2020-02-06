"Підвищення пенсійного віку - неминучий процес", - "слуга народу" Третьякова, голова комітету ВР з питань соцполітики

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Економічній правді" заявила глава парламентського комітету з питань соціальної політики Галина Третьякова.

За її словами, підвищення пенсійного віку в Україні неминуче.

"Підвищення пенсійного віку - неминучий процес. Є дослідження Світового банку. У ньому говориться про те, що в 2030 році за параметрів нинішньої солідарної системи у нас пенсію за формулою отримуватимуть 40% громадян. Всі інші будуть отримувати мінімальну пенсію", - зазначила Третьякова .

Вона також зазначила, що в подальшому українці повинні платити більше податків, щоб утримувати тих, хто сьогодні платить менше.

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