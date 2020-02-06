Відновлення річкового судноплавства між Україною та Білоруссю вийшло на стадію практичної реалізації, - Криклій

Про це домовилися міністр інфраструктури України і міністр транспорту і комунікацій Білорусі під час спільної зустрічі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінінфраструктури.

"Нашим основним завданням і цілями подальшої співпраці є розвиток річкового судноплавства на річках Прип’ять і Дніпро, відновлення повноцінного судноплавства, в тому числі в рамках реалізації проєкту Е-40. Проєкт із відновлення міжнародного річкового шляху Е-40 вийшов на стадію практичної реалізаці", – заявив Владислав Криклій.

За його словами, з початком навігації на річках Дніпро і Прип'ять почнуть роботи з доведення глибин до судноплавних. Крім цього, Україна і Білорусь планують запустити спільний туристичний річковий маршрут.

"Окрім цього, йде активна робота з організації туристичного маршруту водним транспортом Київ – Мозир – Київ з використанням судна "Світанок", яке належить ДП "Адміністрація річкових портів". Готовність судна до виходу в рейс планується на кінець квітня 2020 року", - зазначають в Мінінфраструктури.

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