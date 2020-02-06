Пристайко прокоментував чутки про свою відставку

Про це глава МЗС сказав на брифінгу з міністром закордонних справ Данії Єппе Кофод, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Що стосується моєї можливої ​​відставки, я - професійний дипломат, я був у різних країнах, працював, міняв роботу. І моя домовленість із президентом Зеленським була від самого початку, що ми працюємо доти, доки я можу бути корисний. Тут немає жодних проблем, якщо хтось змінює, то це має бути президент Зеленський", - Пристайко.

"Розмови про те, що хтось десь щось хоче поміняти, я вважаю, що вони на сьогодні не мають під собою жодних... Принаймні, я і президент Зеленський про це не говорили", - додав він.

Пристайко також, жартома, зазначив, що навіть знає можливі кандидатури на свою заміну. "Наприклад, мій друг (глава МЗС Данії Єппе Кофод. - Ред.) був би прекрасним міністром закордонних справ України", - сказав він.

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