У Китаї помер лікар, який першим повідомив про коронавірус, - ЗМІ

Про смерть лікаря повідомляють китайські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Бі-бі-сі".

У грудні минулого року доктор Лі виявив сім випадків вірусу, який, на його думку, був схожий на SARS, - коронавірус, який призвів до глобальної епідемії 2003 року.

30 грудня він написав повідомлення друзям-лікарям у чат-групі, попередивши про спалах хвороби. Лі Венліян також радив їм носити захисний одяг, щоб уникнути зараження.

Тоді доктор Лі ще не знав, що виявлена ​​хвороба була абсолютно новим коронавірусом.

Через кілька днів до нього прийшли агенти Бюро громадської безпеки Китаю і змусили підписати лист з відмовою від своїх слів.

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"Ми офіційно попереджаємо вас: якщо ви будете наполегливо і нахабно продовжувати цю незаконну діяльність, ви постанете перед судом. Це зрозуміло?" - сказано в листі.

Внизу рукою доктора Лі було написано: "Так, зрозуміло".

Він був одним із восьми осіб, які, за словами поліції, перебували під слідством за "поширення пліток".

Наприкінці січня доктор Лі опублікував копію листа в китайському сервісі мікроблогів Weibo і пояснив, що сталося. Місцева влада вибачилася перед ним, але зробила це занадто пізно.

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У перші кілька тижнів січня чиновники наполягали, що коронавірус може передаватися тільки від тварини до людини. Тому не було жодних інструкцій для захисту лікарів.

Тільки через тиждень після візиту поліції доктор Лі лікував жінку з глаукомою, яка вже була хвора новим коронавірусом. Він про це, звичайно, не знав.

У своїй замітці на Weibo лікар описує, як 10 січня у нього почався кашель, наступного дня підвищилася температура, а через два дні його вже госпіталізували. Його батьки також захворіли і потрапили до лікарні.

Через 10 днів, 20 січня, Китай оголосив надзвичайний стан через спалах коронавірусу.

Доктор Лі каже, що його кілька разів тестували на коронавірус, і всі результати були негативні.

30 січня він знову написав у чаті: "Сьогодні тест показав позитивний результат. Нарешті, хворобу підтвердили".

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Нагадаэмо, уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.