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06.02.20 19:29

"Україна - нецікавий для них ринок", - міністр Дубілет про те, чому до нас не заходить PayPal

Міжнародна платіжна система PayPal поки не працює в Україні, оскільки не бачить перспектив.

"Україна - нецікавий для них ринок", - міністр Дубілет про те, чому до нас не заходить PayPal

Як передає Цензор.НЕТ, про це сказав міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет в інтерв'ю "Громадському".

Як зазначив Дубілет, проблема не в тому, що в Україні хтось забороняє працювати платіжній системі PayPal.

"Діалог триває. Проблема не в тому, що хтось забороняє PayPal тут працювати. Проблема в тому, що Україна - нецікавий для них ринок", - повідомив він.

За його словами, зараз немає жодних перешкод для PayPal з точки зору регулювання і законодавства. "Судячи з усього, він (PayPal, - ред.) просто не бачить достатнього для себе потенціалу", - повідомив Дубілет.

Водночас міністр висловив упевненість, що PayPal прийде в Україну в результаті економічного зростання країни.

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