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06.02.20 19:58

Тимошенко заблокувала президію, незважаючи на те, що голови фракцій домовилися працювати на своїх місцях, - "слуга народу" Качура

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура розповів, що лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко заблокувала президію Верховної Ради незважаючи на те, що перед цим голови фракцій домовилися працювати на своїх місцях.

Тимошенко заблокувала президію, незважаючи на те, що голови фракцій домовилися працювати на своїх місцях, - "слуга народу" Качура

Про це Качура розповів журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"На засіданні голів фракцій узгодили таку процедуру: зараз заходимо всі в зал, розміщуємося на своїх місцях і перебуваємо там до 8 вечора. Ми пропонували до 23:00 або 00:00 сьогодні голосувати, але представники інших фракцій сказали, що у них ще плани, зустрічі і вони не виспляться", - розповів він.

Тоді, за словами нардепа, домовилися працювати до 20-00. При цьому окремо було обговорено, що зараз всі заходять у зал, сідають на свої місця і починають голосувати за кожну поправку.

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"Потім Юлія Володимирівна вийшла до президії, стала там і без будь-яких пояснень почала ламати мікрофон. Палець, до речі, собі порізала. Я їй пластир приніс, щоб вона собі заклеїла палець. І навіть депутати від "Батьківщини"підходили до неї і питали, що трапилося, а вона говорила: "Блокуємо зараз трибуну і президію Верховної Ради", - розповів Качура.

Він додав, що голова парламенту Дмитро Разумков не зміг продовжити засідання, оскільки мікрофон був зламаний, а президія - заблокована.

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