Ринок землі: депутати розглянули 184 поправки і продовжать роботу завтра

Перший заступник голови парламенту Руслан Стефанчук закрив вечірнє засідання Верховної Ради о 19:30. Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Депутати встигли за сьогодні розглянути 184 поправки з більш ніж 4 тисяч.
Було ухвалено поправку, яка зобов'язує власників і користувачів земельних ділянок надавати право проходу і проїзду через територію, яка їм належить. Всі інші поправки було відхилено.
Як пояснив голова парламентського комітету з питань аграрної та земельної політики Микола Сольський, ці поправки переважно або повторювали одна одну, або містяться в інших підзаконних актах.