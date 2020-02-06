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06.02.20 20:15

Ринок землі: депутати розглянули 184 поправки і продовжать роботу завтра

Законопроєкт про введення в Україні ринку землі продовжать розглядати в другому читанні завтра, в п'ятницю, 7 лютого.

Ринок землі: депутати розглянули 184 поправки і продовжать роботу завтра

Перший заступник голови парламенту Руслан Стефанчук закрив вечірнє засідання Верховної Ради о 19:30. Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Депутати встигли за сьогодні розглянути 184 поправки з більш ніж 4 тисяч.

Було ухвалено поправку, яка зобов'язує власників і користувачів земельних ділянок надавати право проходу і проїзду через територію, яка їм належить. Всі інші поправки було відхилено.

Як пояснив голова парламентського комітету з питань аграрної та земельної політики Микола Сольський, ці поправки переважно або повторювали одна одну, або містяться в інших підзаконних актах.

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