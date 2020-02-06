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06.02.20 20:49

У КНР спростували новину про смерть лікаря, який першим повідомив про коронавірус

У Китаї спростували смерть лікаря, який був одним із перших, хто повідомив про коронавірус. Згодом він сам ним заразився. ЗМІ повідомили, що він помер, але лікарня спростувала цю інформацію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Німецька хвиля.

Китайські ЗМІ у четвер, 6 лютого, повідомили про смерть лікаря-офтальмолога Лі Венліяна від коронавірусу. Він був одним із перших, хто почав бити на сполох і попереджати колег-лікарів про небезпеку. Втім, згодом китайське видання Global Times, яке спочатку також написало про смерть Лі Венліяна, спростувало цю інформацію.

У лікарні, де перебуває Лі Венліян, розповіли, що він живий і перебуває в критичному стані у відділенні інтенсивної терапії. Як пише Global Times, серце лікаря перестало битися близько 21:30 за місцевим часом, але потім його вдалося реанімувати за допомогою медичного обладнання.

Лі Венліян і ще семеро отримали попередження від поліції.

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На початку січня Лі Венліян написав у груповий чат своїм колегам про карантин у відділенні невідкладної допомоги своєї лікарні через захворювання пацієнтів, він закликав своїх колег бути обережнішими.

Після того, як він відправив це повідомлення в китайській соцмережі, до лікаря прийшли поліцейські. Вони змусили лікаря і ще сімох осіб підписати заяву із зобов'язанням більше не поширювати інформацію про коронавірус.

Тоді інфекція коронавірусу почала поширюватися і набирати обертів, а китайська влада намагалася це приховати, пише видання New York Times. Відповідно, через брак знань про коронавірус, зокрема про те, що він передається від людини до людини, в перші кілька тижнів ним заразилися багато лікарів і медсестер.

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