Апеляційний суд скасував рішення про відновлення Станіслава Шевчука на посаді судді Конституційного суду

Це рішення було прийнято колегією суддів Шостого апеляційного адміністративного суду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Колегія суддів ухвалила: рішення ОАСК від 11 жовтня 2019 скасувати, а провадження у цій справі за позовом Шевчука закрити", - сказано в резолютивній частині постанови суду.

Повну версію постанови буде оприлюднено впродовж п'яти днів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перезавантаження Конституційного Суду поки неможливе, - Разумков про поновлення Шевчука на посаді глави КС

Нагадаємо, 14 травня Конституційний суд відправив свого главу Станіслава Шевчука у відставку. Цього ж дня новим главою КС було обрано Наталію Шапталу.

Наступного дня Конституційний суд оприлюднив висновок постійної комісії з питань регламенту та етики, що став підставою для звільнення Шевчука. Згідно з цим висновком, Шевчук звільнений за підрив авторитету суду і тиск на колег.

21 травня колишній глава Конституційного Суду Станіслав Шевчук оскаржив своє звільнення.

11 жовтня Окружний адмінсуд Києва поновив його на посаді судді та голови Конституційного суду.

15 жовтня Станіслав Шевчук подав до секретаріату Конституційного суду заяву про поновлення його на посаді судді та голови КС.