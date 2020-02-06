Суд у Росії продовжив арешт фігурантів Бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір", - адвокат

Як передає Цензор.НЕТ, про розповів проекту Радіо Свобода Крим.Реалії адвокат Назім Шейхмамбетов.

"Прокурор послався на те, що підстав для зміни запобіжного заходу немає. Також він вказав на те, що наші підзахисні можуть впливати на свідків, сховатися від суду або тим чи іншим чином перешкоджати правосуддю. Це по суті формальне цитування положень КПК, однак поряд із цим закон вимагає, щоб ці положення були підтверджені реальними фактичними обставинами. Жодних прикладів прокурор не приводить, він себе не обтяжує цим, оскільки цього достатньо для суду, щоб задовольнити його клопотання", - підкреслив адвокат.

15 листопада 2019 Південний військовий окружний суд російського Ростова-на-Дону почав розглядати по суті другу Бахчисарайську "справу Хізб ут-Тахрір".

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У жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисарая. Це Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мемет Бєлялов, Сейран Салієв, Сервер Зекір'яєв і Ернес Аметов. ФСБ Росії інкримінує їм участь у забороненій в Росії та анексованому нею Криму організації "Хізб ут-Тахрір".

21 травня 2018 року року в Криму затримали координатора "Кримської солідарності" Сервера Мустафаєва і жителя села Долинне Бахчисарайського району Едема Смаїлова. Звинувачення проти них долучили до Бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір".

Читайте: П'ятьох фігурантів другої сімферопольської справи "Хізб ут-Тахрір" етапують у Ростов-на-Дону, - правозахисникиДжерело: https://censor.net.ua/ua/n3162248