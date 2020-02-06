Закон про землю хочуть ухвалити наступного сесійного тижня, - Тимошенко

Про це вона сказала в кулуарах Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ.

"По термінах, вони хочуть остаточно проголосувати за цей закон на наступному сесійному тижні", - сказала політик.

Тимошенко вважає, що обговорення питання землі на засіданні ВР було фейковим, "тому що жодна правка в залі не приймається свідомо".

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Нагадаємо, Верховна Рада України від 13 листопада 2019 прийняла в першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10). Проєкт закону передбачає скасування заборони на продаж землі з 1 жовтня 2020 року.

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20 грудня Голова Верховної Ради Дмитро Разумков доручив Комітету ВР з питань аграрної та земельної політики провести дев'ять засідань до 10 січня 2020 року для розгляду пропозицій і поправок, які надійшли під час підготовки до другого читання законопроєкту №2178-10. Всього у Верховній Раді було зареєстровано понад 4,6 тис. поправок до законопроєкту.

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