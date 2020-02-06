"Слуга народу" готова розглянути всі 4 тисячі правок до законопроекту про ринок землі, - нардепка Циба

Про це депутатка від "Слуги народу" Тетяна Циба сказала у коментарі hromadske, інформує Цензор.НЕТ.

Вона зазначила, що підрахунки про те, що на розгляд усіх правок знадобиться 2 місяці, "дуже грубі". Сама вона не стала робити прогнозів.

"Ми зараз не можемо сказати, чи всі будуть правки виставлятися на голосування, чи хтось їх не буде ставити на підтвердження. Ну але звісно це не швидкий процес", — сказала Циба.

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На запитання, чи можливо, що опозиція відмовиться від частини своїх правок, депутатка відповіла: "Нам би хотілось у це вірити".

"Розгляд поправок буде тривати, поки не буде якогось іншого рішення", — наголосила вона.

Також Циба запевнила, що у фракції "Слуга народу" є голоси, аби ухвалити закон про ринок землі, хоча й деякі депутати категорично проти. Кількість таких парламентарів вона не назвала, зазначивши, що "абсолютна більшість" — за цей законопроект.

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Крім цього, депутатка розповіла, про що президент Володимир Зеленський говорив з фракцією у контексті голосування законопроєкту за ринок землі.

"Просив нас підтримати ринок землі, говорив про те, що ми, коли йшли (у Раду — ред.), ми обіцяли цю реформу, й ми мусимо виконувати обіцянки", — сказала Циба.

Зазначимо, на засіданні 6 лютого парламент розглянув 184 поправки до законопроекту про ринок землі. Всього їх 4018.