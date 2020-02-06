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06.02.20 22:45

На Сумщині затримали неповнолітню наркоторговку, вилучено "товару" на 1 тис. дол., - Нацполіція. ФОТО

У Сумській області 16-річну мешканку Охтирки затримали співробітники поліції під час продажу дози канабісу. Наркотики і психотропні речовини також знайшли під час обшуку у неї вдома.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

На Сумщині затримали неповнолітню наркоторговку, вилучено товару на 1 тис. дол., - Нацполіція 01

Під час обшуку поліцейські вилучили близько 40 розфасованих доз різної ваги з речовиною, схожою на "амфетамін"; 9 пакетів із розфасованими 42 таблетками ймовірно "екстазі"; 6 розфасованих пакетів із каннабісом, ваги тощо.

На Сумщині затримали неповнолітню наркоторговку, вилучено товару на 1 тис. дол., - Нацполіція 02

"Все вилучене свідчить про те, що дівчина не перший день займається реалізацією наркотичних та психотропних речовин, - зазначили правоохоронці. - Вона і раніше потрапляла в поле зору поліції - за вчинення двох крадіжок. Тепер слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут особливо небезпечного наркотичного засобу) КК України".

На Сумщині затримали неповнолітню наркоторговку, вилучено товару на 1 тис. дол., - Нацполіція 02

На Сумщині затримали неповнолітню наркоторговку, вилучено товару на 1 тис. дол., - Нацполіція 04

За попередніми оцінками, вартість усіх вилучених наркотичних і психотропних речовин становить близько тисячі доларів.

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Зараз дівчину затримали в порядку статті 208 КПК України. Їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років із конфіскацією майна.

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