Чумак подає в суд на Ківу

Про це Віктор Чумак написав у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора мені розказали, що на засіданні комітету з правоохоронної діяльності народний депутат Ілля Ківа на всю країну заявив, що я кришую проституцію і торгівлю наркотиками в рамках Києва, а можливо і країни. Передивився сьогодні запис. Точно, таки говорив. Соромно Ківі не знати, хто кришує наркоторгівлю", - написав Чумак.

За його словами, на такі слова від простого громадянина він не звернув би уваги.

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"У зв’язку з тим що це сказала публічна особа, народний депутат, під час виступу на комітеті в парламенті стосовно заступника генерального прокурора, чим вчинив мені страшенні душевні хвилювання, мені не залишається нічого, крім як захищатись від наклепу у судовому порядку. Готую позов", - пояснив Чумак.

У зв'язку з цим заступник генпрокурора повідомив, що шукає адвоката. Виграні в суді гроші Чумак обіцяє передати на потреби волонтерської групи "Операція Маестро".