Після прослуховування Гончарука охорона Разумкова відбирає телефони у його відвідувачів

Як передає Цензор.НЕТ, про це Разумков повідомив у коментарі "Радіо Свобода".

"Охорона трохи змінила правила. Просять все ж здавати телефони при вході (в кабінет спікера - ред.). Раніше всі охочі заходили з телефонами", - сказав він.

Водночас глава парламенту зазначив, що прослуховування він не боїться і намагається довіряти охороні.

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Нагадаємо, 5 лютого працівники СБУ прийшли з обшуком в один з офісів телеканалу "1+1" у справі про прослуховування прем'єра Олексія Гончарука.

Президент Володимир Зеленський заявив, що записи наради Гончарука заливали в інтернет технікою "1+1".

Увечері 15 січня в мережі опублікували нібито аудіозапис наради у прем'єр-міністра Олексія Гончарука. У нараді, окрім Гончарука, нібито брали участь люди з голосами, схожими на заступника глави Нацбанку Катерини Рожкової і міністра фінансів Оксани Маркарової.

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