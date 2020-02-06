"Ущільнення" в Кабміні: у будівлі уряду знайшли місце ще для 300 співробітників, - Дубілет

Про це міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет сказав в інтерв'ю hromadske, інформує Цензор.НЕТ.

"Головне, що ми знайшли - те, що тут був потенціал для того, щоб займати державними службовцями, щоб збільшити кількість місць у будівлі (Кабміну. ​​- Ред). Ми приблизно 300 додаткових місць, 300 осіб додатково посадили, замість того, щоб якісь будівлі по Києву знімати... Майже всі місця пішли на Мінцифру, оскільки це нове міністерство і багато нових людей", - сказав Дубілет.

Він додав, що зараз проходить велика інвентаризація розміщення міністерств по Києву. За словами Дубілета, було би правильно, щоб усі чиновники уряду працювали під одним дахом, а нерухомість, яка звільнилася можна було б "віддати на ринок".

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"Я не можу сказати, що це мій топ-проєкт, але з огляду на те, що ефективність роботи уряду - це моя парафія, я за цим аспектом теж стежу", - зазначив чиновник.

Нагадаємо, раніше Дубілет розповів про те, що в будівлі Кабінету міністрів закрили перукарню. У звільненому приміщенні, за його словами, обладнають місця для "інвестиційних нянь".