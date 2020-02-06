Адвокат відмовився захищати підозрюваного у вбивстві 11-річної Дарини Лук'яненко в Одеській області

Про це батько вбитої дівчинки розповів Віктору Лобачу, голові Іванівської селищної ради в Одеській області, передає Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Лобача.

Так, засідання перенесли на 24 лютого, початок о 10:30.

"Від підозрюваного відмовився захисник, а новому потрібний час на вивчення матеріалів справи. А якщо 24 лютого і цей відмовиться", - зазначив Лобач.

На засіданні 28 січня суд залишив під вартою підозрюваного Миколу Тарасова.

Нагадаємо, 19 червня поліцейські знайшли тіло зниклої раніше 11-річної Дарини Лук'яненко в Одеській області. Батьки впізнали тіло дівчинки.

У поліції заявили, що розглядають сексуальне підґрунтя як основну версію вбивства ДариниЛук'яненко.

21 червня школярку Дарину Лук'яненко поховали в місті Іванівка Одеської області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підозрюваного у вбивстві 11-річної Дарини Лук'яненко відправили в СІЗО

В цей же день суд відправив підозрюваного в СІЗО без можливості внесення застави.