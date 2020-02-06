Уряд затвердив тарифи на медичні послуги в 2020 році

Як передає Цензор.НЕТ, видання ZN.UA зазначає, що постанову зі змінами поки що не оприлюднено ані на урядовому порталі, ані на сайті Міністерства охорони здоров'я, і пропонує читачам затверджений документ.

Як стверджують експерти, зміни не є суттєвими, і не стосуються оприлюднених раніше тарифів на медичні послуги, а лише деяких формул розрахунку, без змін загальної суми.

Втім, деякі тарифи все ж змінились. Зокрема, тариф з надання допомоги новонародженим у складних неонатальних випадках зріс з 26 087,72 грн до 29 678,86.

Нагадуємо, постанова визначає тарифи та механізми оплати медпослуг для екстреної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої), паліативної медичної допомоги, медичної реабілітації, медичної допомоги дітям до 16 років, медичної допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами.

Порядок реалізації програми включає такі тарифи, як:

– 4 563,64 грн – базова ставка за проліковані випадки, які включено до пакетів "Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах" та "Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій". Тариф встановлюється як комбінація глобальної ставки та базової ставки на пролікований випадок, до якої застосовуються вагові коефіцієнти, що враховують складність клінічних випадків та інтенсивність використання ресурсів;

– 19 332,31 грн – тариф з надання допомоги при гострому мозковому інсульті в стаціонарних умовах (ставка на пролікований випадок);

– 16 001,43 грн – тариф з надання допомоги при гострому інфаркті міокарда в стаціонарних умовах (ставка на пролікований випадок);

– 8 136,03 грн – тариф на пологи, передбачені специфікаціями;

– від 29 678,86 грн до 102 124,96 грн – тариф з надання допомоги новонародженим у складних неонатальних випадках (залежно від складності наданої послуги).

До тарифів, які передбачені проєктом постанови, не включено вартість лікарських засобів, медичних виробів та витратних матеріалів, які забезпечуються у централізованому порядку за рахунок інших програм держбюджету.

Крім того, тариф на медичні послуги з первинної медичної допомоги встановлюється як базова капітаційна ставка за обслуговування одного пацієнта, який подав декларацію про вибір лікаря, який надає первинну меддопомогу, та становить 600,48 гривень на рік.

До тарифу обслуговування одного пацієнта, який підписав декларацію про вибір лікаря, застосовуються (шляхом множення) такі коригувальні коефіцієнти залежно від вікової групи пацієнта: від 0 до 5 років – 2,465; від 6 до 17 років – 1,356; від 18 до 39 років – 0,616; від 40 до 64 років – 0,739; понад 65 років – 1,232.

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