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07.02.20 08:10

Чоловіка, який зґвалтував 14-річного підлітка, затримано в Харкові, - Нацполіція

У Харкові за підозрою у зґвалтуванні 14-річного підлітка затримано 45-річного чоловіка.

Чоловіка, який зґвалтував 14-річного підлітка, затримано в Харкові, - Нацполіція

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Повідомлення про сексуальне насильство щодо неповнолітнього надійшло до поліції 6 лютого о 14:30.

"Виїздом на місце події було встановлено, що чоловік у власному будинку зґвалтував неповнолітнього. Під час проведення оперативно-розшукових дій оперативниками Основ’янського відділу поліції було затримано 45-річного чоловіка, який обґрунтовано підозрюється в скоєнні тяжкого злочину", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У 2019 році в Україні зареєстровано 148 зґвалтувань неповнолітніх, - Офіс генпрокурора

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 12 років ув’язнення.

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