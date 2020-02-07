На Херсонщині чоловік намагався продати на ринку гранату і тротилові шашки, - Нацполіція. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Інформація про чоловіка, який на ринку намагається продати гранату, надійшла на лінію "102" з міжрайонного відділу СБУ. Під час зовнішнього огляду під курткою чоловіка в пакеті поліцейські виявили ручну гранату, запал УЗРГМ та дві тротилові шашки по 200 грамів кожна.

Продавцем небезпечних речовин виявився 25-річний житель Скадовська, раніше судимий за крадіжки та викрадення машин. Він пояснив, що предмети нібито знайшов восени під час збирання грибів у лісі та привіз до себе додому.

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Чоловіка затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Працівники поліції встановлюють походження боєприпасу і вибухових речовин та за яких обставин вони потрапили до раніше судимого. Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами" Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

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