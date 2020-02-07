Кількість жертв нового коронавірусу в Китаї зросла до 636, інфіковано 31,1 тис. осіб, - держкомітет КНР

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив Держкомітет КНР у справах охорони здоров'я.

За минулу добу кількість осіб, що заразилися, збільшилася в країні на 3 тис. 143 особи, смертельних випадків - на 73. Із них в епіцентрі захворювання провінції Хубей померли 69 осіб, по одній людині - в провінціях Цзілінь, Хенань, Гуандун, Хайнань.

У лікарнях країни нині проходить курс лікування 28 тис. 985 осіб, стан 4 тис. 821 хворого оцінюється як важкий. У зв'язку з підозрою на наявність захворювання в медзакладах країни під наглядом перебувають 186 тис. 045 осіб, 1 тис. 540 осіб одужали і виписані.

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На китайських територіях поза материковою частиною країни зафіксовано 50 підтверджених випадки захворювання на нову пневмонію: 24 - у Гонконзі за одного летального випадку, 10 - у Макао, 16 - на Тайвані.

Нагадаємо, уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.