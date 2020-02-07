В Україні спостерігається дефіцит хірургічних масок, - Скіпальський

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал новин "24", про це заявив на брифінгу щодо поширення коронавірусу генеральний директор Директорату громадського здоров'я МОЗ України Андрій Скіпальський.

Зазначимо, що в Україні зараз немає жодного підтвердженого випадку зараження вірусом із Китаю.

Однак в Україні поширюється грип А (H1N1). Від початку епідемічного сезону медики офіційно зафіксували смерть 15 осіб від ускладнень хвороби.

У МОЗ повідомили про дефіцит хірургічних масок на ринку.

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"У МОЗ України відбулася зустріч з головуванням заступника міністра Віктора Ляшка з виробниками та дистриб’юторами хірургічних масок, та їхніми постачальниками, оскільки можна спостерігати певний дефіцит на ринку, тому були обговорені певні заходи щодо вирішення питання дефіциту на складах і в роздрібних мережах", – повідомив Андрій Скіпальський.

Як повідомлялося раніше, в Дніпрі в лікарні 21 січня від грипу померла дитина віком 2,5 року.