Кількість заражених коронавірусом на заблокованому біля берегів Японії лайнері зросла вдвічі - до 61 особи

Про це повідомило в п'ятницю Міністерство охорони здоров'я, праці і добробуту Японії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.

Громадян України серед хворих немає, повідомили в Міністерстві охорони здоров’я. Серед заражених, за його даними, - 21 громадянин Японії, вісім - США, по п’ять Австралії і Канади, а також один аргентинець. Українців не було також у першій партії із 10 захворівших на лайнері Diamond Princess, які наразі вже зняті із судна, що стоїть в порту Йокогама поруч із Токіо. Зараз вони розподілені в японських госпіталях.

Як повідомив на пресконференції в Токіо міністр охорони здоров’я, праці і добробуту Японії Кацунобу Като, всі заражені - пасажири судна, серед них немає членів команди. Це люди віком від 20 до 80 років. Найбільше, 21 людина, - віком від 70 до 80 років. Таким чином, загальна кількість заражених коронавірусом на Diamond Princess сягнула 61 особи. Найближчим часом нових заражених мають евакуювати із судна і доставити до медичних установ, що розташовані в п’яти префектурах центральної частини Японії, включно з Токіо.

Також читайте: Через загрозу поширення коронавірусу в Одеському порту почали проводити медконтроль екіпажів прибулих суден. ФОТО

Загалом, за даними МОЗ країни, на судні перебувають близько 3,7 тис. осіб - громадяни більш ніж 50 країн. Серед них 25 українців. Судно вийшло з Йокогами 20 січня і повернулося 3 лютого. Серед пасажирів був громадянин Китаю, у якого виявлено новий коронавірус. Він зійшов 25 січня в Гонконзі. За рішенням влади Японії, круїзний лайнер кинув якір поряд з Йокогамою для проведення медичного огляду всіх, хто перебуває на борту. На судні оголошено двотижневий карантин.

За останнім даними Всесвітньої організації охорони здоров’я - кількість загиблих від коронавірусу 2019-nCoV на території материкового Китаю збільшилась до 636 осіб, а кількість випадків захворювання цією пневмонією перетнула рівень у 31 тис. людей.

Читайте: Кількість жертв нового коронавірусу в Китаї зросла до 636, інфіковано 31,1 тис. осіб, - держкомітет КНР