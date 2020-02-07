Законопроєт про дезінформацію в нинішньому вигляді має бути відкладений, - представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дезір

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір.

"Я вважаю, що є необхідність, по-перше, дати більше часу на консультації та дискусії з медіаспільнотою та Спілкою журналістів. Журналісти є першою лінією в боротьбі з дезінформацією, і має бути розроблена інша стратегія, яка більше покладається на вільну й незалежну пресу. І я думаю, через цю причину цей законопроєкт, у такому вигляді, як він є, має бути відкладений", - сказав Дезір на пресконференції в Києві в четвер.

Він наголосив, що ОБСЄ занепокоєна у зв'язку з деякими статтями законопроєкту про дезінформацію, які він озвучив на зустрічі з міністром культури, молоді та спорту України Володимиром Бородянським. Зокрема, особливе занепокоєння ОБСЄ викликає те, що законопроєкт передбачає відстеження медіаконтенту спеціальним державним комісаром, уповноваженим вирішувати, що вважати дезінформацією, великі санкції - від штрафів, еквівалентних EUR3 тис., до довгострокових тюремних вироків, а також те, що журналістам прескартку видаватиме нова державна організація.

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"Загалом, держава надмірно втручатиметься в контент, регуляцію медіа, а також організацію журналістської діяльності. Ось чому ми вважаємо, що в цій формі законопроєкт проблематичний для свободи вираження і медіасвободи. Ми не вважаємо, що він буде ефективним у протидії дезінформації", - зазначив Дезір.

Він також додав, що в подальшому дуже важливим буде розвивати в Україні більше ініціатив із перевірки фактів, вивчення медіаграмотності в школі.

"Звісно, ми розуміємо, що це довгострокова стратегія, однак я не думаю, що це можливо, щоб за допомогою одного закону країна позбулася неправдивої інформації", - пояснив представник ОБСЄ.

Він також зазначив, що під час зустрічі Бородянський запевнив його в тому, що на дискусію про цей законопроєкт буде виділено ще два місяці перед тим, як будь-яке рішення ухвалюватиме парламент.

"Сподіваємося, що цей час буде корисним для уряду, щоб іще раз вислухати медіаспільноту та Спілку журналістів, а також міжнародну спільноту. Ми надамо юридичний аналіз цього законопроєкту, щоб чітко показати, де є проблемні формулювання і якими можуть проблеми з цим законом щодо міжнародних зобов'язань України. І ми запропонуємо рекомендації, щоб розробити інший підхід у боротьбі з дезінформацією", - пояснив Дезір.

Нагадаємо, раніше міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявив, що за замовні матеріали потрібно запровадити кримінальну відповідальність для журналістів.