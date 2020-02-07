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07.02.20 09:00

Рада сьогодні заслухає доповідь Оржеля і звіт Гончарука про роботу Кабміну

У п'ятницю у Верховній Раді відбудеться Година запитань до уряду, потім депутати продовжать розгляд поправок до законопроєкту 2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".

Рада сьогодні заслухає доповідь Оржеля і звіт Гончарука про роботу Кабміну

Про це йдеться в порядку денному, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Так, на початку засідання у п'ятницю традиційно відбудеться Година запитань до уряду. Планується, що з доповіддю виступить міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель. Передбачається, що з проміжним звітом роботи Кабінету міністрів виступить Прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

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Порядок денний передбачає продовження розгляду поправок до законопроєкту 2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення". Під час засідання у четвер, 6 лютого, Верховна Рада встигла розглянути 184 поправки з більш ніж 4000.

У сесійній залі в п'ятницю депутати традиційно працюватимуть до 14:00.

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