Управління "Укрзалізницею" здійснюватимуть українці, але воно може бути посилено німецькими менеджерами, - Deutsche Bahn

Про це член правління з питань інфраструктури Deutsche Bahn Рональд Пофалла сказав в інтерв'ю Deutsche Welle, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, на першому етапі йдеться про консультування, а потім, залежно від успішності цього етапу, можуть бути реалізовані подальші кроки.

"Але чи дійде до цього, залежить саме від того, чи вдасться нам знайти точки дотику в процесі консультування. Адже, врешті-решт, немає сенсу вести розмови про управління Українською залізницею, якщо вже на першому етапі консультування не будуть досягнуті спільні результати", - сказав Пофалла.

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"Зараз, під час першого кроку, мова йде, по суті, про консультування, а вже потім, якщо воно буде мати успіх, можливо, йтиметься про те, щоб кілька наших менеджерів підтримали керівництво "Укрзалізниці" в процесі управління. Тобто управління "Укрзалізницею" як і раніше буде здійснюватися самими українцями, але буде посилено нашими менеджерами", - підкреслив він.

Також Пофалла сказав, що після підписання меморандуму про взаєморозуміння сторони повинні домовитися про розробку "дорожньої карти".

"І, можливо, зафіксувати письмово, про яку форму консалтингових послуг йдеться, оскільки це необхідно з юридичної точки зору. Але ми вважаємо, що починати треба швидко, якщо цього хочуть українці", - заявив член правління з питань інфраструктури Deutsche Bahn.