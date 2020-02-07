США визначилися з кандидатурою посла в Україні, - Пристайко

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Ми вже знаємо конкретно людину, яка буде запропонована. Нас, у принципі, влаштовує цей кандидат. Я сподіваюся якнайшвидше розпочати роботу з новим послом США в Україні", - сказав Пристайко.

Імені він журналістам не назвав. За словами міністра, в американській системі призначення посла президентом має пройти через затвердження Сенату, верхньої палати Конгресу.

Нагадаємо, посада посла США в Україні залишається вакантною з травня 2019 року, коли Вашингтон відкликав Марі Йованович. У червні було призначено тимчасового повіреного у справах США в Україні Вільяма Тейлора, але він пішов з поста 31 грудня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пристайко прокоментував чутки про свою відставку