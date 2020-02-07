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07.02.20 10:10

Нардеп від "Батьківщини" Кучеренко подав заяву в поліцію на нардепа від СН Максима Ткаченка за образи в Раді. ДОКУМЕНТ

Нардеп від "Батьківщини" Олексій Кучеренко подав заяву в поліцію на нардепа від "Слуги народу" Максима Ткаченка через образи в сесійній залі парламенту.

кучеренко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кучеренко повідомив на сторінці в мережі Facebook.

"Я подав заяву в поліцію з приводу сьогоднішнього інциденту з депутатом від "Слуги народу" і його хуліганської поведінки. Аналогічну заяву буде передано до Комітету з регламенту і депутатської етики", - йдеться в повідомленні.

За словами Кучеренка, він "завжди розумів, що таке старші і досвідчені колеги, що таке субординація і що таке людська мораль".

"Якщо завтра з трибуни ВР депутат Ткаченко вибачиться переді мною особисто і в моїй особі перед усім поколінням, яке він збирається відправити в утиль або в Трускавець, я відкличу свої заяви. І взагалі - забуду про цей інцидент, бо я, врешті-решт – не тато, не мама і не вихователь трускавецької школи молодого депутата і мені з головою вистачає чим займатися. Інакше  - гарантую доведення наслідків цього неподобства до логічного кінця!" - підкреслив нардеп.

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Нагадаємо, вчора нардеп від "Слуги народу" Максим Ткаченко обматюкав свого опонента з "Батьківщини" Олексія Кучеренка в сесійній залі парламенту.

Нардеп від Батьківщини Кучеренко подав заяву в поліцію на нардепа від СН Максима Ткаченка за образи в Раді 01
Нардеп від Батьківщини Кучеренко подав заяву в поліцію на нардепа від СН Максима Ткаченка за образи в Раді 02
Нардеп від Батьківщини Кучеренко подав заяву в поліцію на нардепа від СН Максима Ткаченка за образи в Раді 03
Нардеп від Батьківщини Кучеренко подав заяву в поліцію на нардепа від СН Максима Ткаченка за образи в Раді 04
Нардеп від Батьківщини Кучеренко подав заяву в поліцію на нардепа від СН Максима Ткаченка за образи в Раді 05
Нардеп від Батьківщини Кучеренко подав заяву в поліцію на нардепа від СН Максима Ткаченка за образи в Раді 06

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