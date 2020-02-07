Кількість інфікованих коронавірусом у Європі перевищила 30 осіб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на АР.

У Німеччині всі випадки, крім двох, пов'язані з постачальником автозапчастин Webasto, штаб-квартиру якого неподалік від Мюнхена відвідав китайський колега. Серед інфікованих двоє дітей.

Британська влада підтвердила третій випадок зараження в країні, заявивши, що пацієнт заразився вірусом не у Великій Британії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через загрозу поширення коронавірусу в Одеському порту почали проводити медконтроль екіпажів прибулих суден. ФОТО

В Італії 34-річний чоловік заразився вірусом в Ухані, де він жив. Він був одним із 56 італійців, які прибули до країни в понеділок на італійському літаку ВПС із Китаю.

Унаслідок зараження коронавірусом від початку епідемії померли 636 осіб. Вилікувалися від вірусу 1543 особи.