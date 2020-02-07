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07.02.20 10:20

Телеканал для тимчасово окупованих територій запустить своє мовлення 1 березня, - Бородянський

Міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський анонсував, що телеканал для тимчасово окупованих територій запустить своє мовлення 1 березня поточного року.

Телеканал для тимчасово окупованих територій запустить своє мовлення 1 березня, - Бородянський

"На сьогодні ми майже завершили переговори з усіма медіагрупами про надання цим каналом прем'єрного контенту. Наразі ми перебуваємо на етапі узгодження меморандуму з телевізійними групами", - сказав Бородянський на пресконференції в п'ятницю в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами міністра, вже оголошено конкурс на керівника цього каналу. "Плануємо вийти в ефір із 1 березня", - додав він.

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Бородянський зазначив, що найближчим часом буде затверджено назву телеканалу.

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