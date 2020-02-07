Сказати, що артистам важко працювати українською - сором і глибока неповага до суспільства, - Новосад про заяву продюсерки "1+1" Єремєєвої

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомила глава Міносвіти Ганна Новосад, коментуючи заяву продюсерки серіалів і фільмів каналу "1+1" Олени Єремєєвої.

"Не знаю, як там із володінням державною мовою в якоїсь середньостатистичної Антоніни, на яку орієнтується 1+1, але ось це "артистам пока ещё тяжело работать на украинском языке" - це сором і глибока неповага до суспільства на 28-му році незалежності", - повідомила міністерка.

"Сказати, що державна мова не підходить для кіновиробництва, бо "увеличивает выработку, что потом влияет на бюджет", - це розписатись у власній меншовартості. Здавалось, останнє ми вже якось побороли. Але ніт...", - додала Новосад.

Нагадаємо, раніше продюсерка серіалів і фільмів каналу "1+1" Олена Єремєєва заявила, що для весняного сезону вони зняли всі серіали російською мовою, бо, на їхню думку, "тональність української мови" не підходить для мелодрам, а лише для комедій.

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