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07.02.20 10:46

Водій легковика збив двох пенсіонерок на Закарпатті: одна жінка загинула, друга в реанімації, - поліція. ФОТО

У селі Дулово Тячівського району водій автомобіля Skoda Octavia здійснив наїзд на двох жінок-пішоходів. Від травм 73-річна жінка померла на місці події. Інша потерпіла в реанімації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Закарпатській області.

"Вчора, 6 лютого, о 19:30, на лінію "102" надійшло повідомлення про те, що в селі Дулово Тячівського району сталася дорожньо-транспортна пригода.

Слідчо-оперативна група з’ясувала, що 53-річний водій автомобіля марки Skoda Octavia, рухаючись в напрямку села Теребля, у селі Дулово на вулиці Вайди здійснив наїзд на двох жінок-пішоходів. Від отриманих травм 73-річна жінка померла на місці події. Інша потерпіла - 62-річна пенсіонерка, доставлена до реанімаційного відділення Тячівської районної лікарні", - сказано в повідомленні.

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Водій легковика збив двох пенсіонерок на Закарпатті: одна жінка загинула, друга в реанімації, - поліція 01

Фото: сайт поліції

Водія транспортного засобу також госпіталізовано.

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Автомобіль поміщено на спецмайданчик Тячівського відділку поліції. Попередня правова кваліфікація події – частина 2 статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті потерпілого).

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