"Нам необхідно знімати серіали українською мовою", - Бородянський

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я вважаю, що нам необхідно знімати серіали українською мовою, розвивати українську мову", - сказав Бородянський на пресконференції в п'ятницю у Києві.

Водночас міністр зазначив, що не в курсі нещодавнього скандалу навколо мови серіалів на одному з українських телеканалів, і його відповідь не в контексті цієї ситуації.

Нагадаємо, раніше продюсерка серіалів і фільмів каналу "1+1" Олена Єремєєва заявила, що для весняного сезону вони зняли всі серіали російською мовою, бо, на їхню думку, "тональність української мови" не підходить для мелодрам, а лише для комедій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сказати, що артистам важко працювати українською - сором і глибока неповага до суспільства, - Новосад про заяву продюсерки "1+1" Єремєєвої